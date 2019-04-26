Это позволит оптимизировать маршрутизацию больных и сократить время как доезда до пациента, так и его эвакуации

Это позволит оптимизировать маршрутизацию больных и сократить время как доезда до пациента, так и его эвакуацииВрио первого заместителя главы региона Марина Чекунова и директор облздрава Алексей Мозалёв приняли участие в расширенном заседании Коллегии Министерства здравоохранения РФ. Мероприятие посвятили подведению итогов работы министерства в прошлом году и задачам на 2019 год, его провела Министр здравоохранения Вероника Скворцова.Ключевая государственная задача, поставленная Владимиром Путиным, – сбережение народа, а один из важнейших базовых показателей благополучия страны – продолжительность жизни россиян.В 2018 году продолжительность жизни жителей нашей страны достигла своего исторического максимума, увеличившись у мужчин – на 0,3 года, у женщин – на 0,2 года. В среднем она составила 72,9 года. При этом сократилась до 10-ти лет разница между продолжительностью жизни женщин и мужчин.Одна из важнейших мер, принимаемых для решения этой задачи - оптимизация региональных служб скорой медицинской помощи.«В прошлом году уже в 60-ти субъектах страны начали работу автоматизированные станции скорой помощи, в 12-ти из них – работает единая региональная информационная система управления службами скорой помощи. Как результат, на всей территории РФ показатель 20-минутного доезда бригады врачей обеспечили в 89,4% случаев, а при авариях – в 95%. До конца 2021-го года во всех регионах страны должны создать единую систему диспетчерской службы скорой помощи, которая на основе технологии ГЛОНАСС позволит оптимизировать маршрутизацию больных и сократить время как доезда до пациента, так и его эвакуации», – рассказала Вероника Скворцова.«Задача по дальнейшему снижению смертности населения, прежде всего смертности трудоспособных мужчин – актуальна для 33-го региона. Для её решения в регионе реализуют дополнительные меры по повышению доступности и качества программ профилактики. Сюда включили и программы формирования здорового образа жизни, и профилактические осмотры, и ежегодную диспансеризацию, и расширение онкологических обследований. Нам ещё предстоит определить перечень медорганизаций для проведения диспансеризации и профосмотров в полном объёме», – сказала Марина Чекунова.