Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования родным, близким, ученикам и поклонникам Элины Быстрицкой. Народная артистка СССР ушла из жизни на 92-м году жизни.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования родным, близким, ученикам и поклонникам Элины Быстрицкой. Народная артистка СССР ушла из жизни на 92-м году жизни.Элина Быстрицкая обладала редким талантом и мастерством передавать всю глубину человеческих чувств и переживаний, твердостью характера, отметил председатель нижней палаты. По его словам, эти качества проявились в ней еще в юности, когда Быстрицкая работала в госпитале в годы Великой Отечественной войны.Спикер напомнил, что народная артистка СССР выступала на сцене многих столичных театров. Среди них – Пушкинский, Театр имени М.Н. Ермоловой, Малого театра. Последнему она отдала более 60 лет."Несколько поколений зрителей восхищаются ее игрой в "Тихом Доне", которая до сих пор остается эталоном исполнения роли Аксиньи. Ее яркие образы в фильмах "Неоконченная повесть", "Добровольцы", "Все остается людям" навсегда останутся в памяти поклонников ее творчества", – сказал Володин.Активная жизненная позиция и многолетняя педагогическая деятельность заслуживают глубочайшего уважения, подчеркнул спикер Госдумы. Уход народной артистки из жизни Володин назвал невосполнимой утратой для отечественной культуры. "Светлая память", – сказал законодатель.Народная артистка СССР Элина Быстрицкая скончалась 26 апреля 2019 года на 92-м году жизни. За свою актерскую карьеру она сыграла в более чем 20 картинах.Всесоюзную известность актриса получила после роли Аксиньи в фильме Сергея Герасимова "Тихий Дон". Элина Быстрицкая снималась в фильмах "Добровольцы", "Все остается людям" и других картинах.