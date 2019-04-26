Участница шоу Дом-2 Анна Брянская закатила истерику на Сейшельских островах и выбила дверь на Острове любви. Ей не понравилось, что новоиспеченный участник телестройки Николай Морозов закрылся в ее комнате.

Участница шоу "Дом-2" Анна Брянская закатила истерику на Сейшельских островах и выбила дверь на "Острове любви". Ей не понравилось, что новоиспеченный участник телестройки Николай Морозов закрылся в ее комнате.В Сеть попал видеоролик, на котором запечатлена истерика Брянской. На опубликованных кадрах Морозов закрывает перед Анной дверь в ее же комнату.Это крайне разгневало брюнетку. Она начала пытаться выбить дверь в свою комнату. Анну пытался успокоить Евгений Ромашов, но этого у него так и не получилось сделать. В итоге Брянская добилась желаемого и буквально вынесла дверь в комнату, где закрылся Морозов.Ранее сообщалось, что в громкие скандалы попадают не только действующие звезды популярного телепроекта "Дом-2", но и бывшие участники шоу. Так, внимание таблоидов привлек инцидент, который произошел с молодым магом Никитой Турчиным.Во время одного из последних перелетов у Никиты произошел конфликт с персоналом авиакомпании. Дело в том, что маг приобрел билет в бизнес-класс, однако стюардесса предложила юноше выбрать любое свободное место из имеющихся в "экономе".