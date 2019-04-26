Ксения Собчак попала под град критики после
оскорбительных высказываний в адрес Ольги Бузовой. В скандал вмешалась певица
Слава, а позже все они получили на орехи от популярного блогера.
Ксения Собчак попала под град критики после
оскорбительных высказываний в адрес Ольги Бузовой. В скандал вмешалась певица
Слава, а позже все они получили на орехи от популярного блогера.
не знает, что такое сочувствие. Телезвезда "наехала" на Ольгу Бузову, вместо того чтобы поддержать
гастролирующую в провинции певицу.
"Она сказала ей горькую правду. Мол, Оля, ты ведь
выступаешь по провинциальным ДК и это называешь успехом? Видимо, Ксюшадь перечитала моих постов, осознала, какой ужас творится в жизни
Бузовой, и вместо сочувствия решила подколоть этим печальным фактом коллегу",
– написала блогер Лена Миро.
Она и сама ранее выдала жесткий пост в адрес Бузовой. Да и сейчас Миро не преминула уколоть ведущую "Дома-2". "В ответ
Бузова намотала на кулак сопельки и ответила, что у нее нет мужика. Куда
деваться? Все сама, все сама. Даже в эскорт с такой асексуальностью не взяли",
– издевается Миро.
Что касается , то после ушата критики блогер решила поддержать светскую львицу. Ей не понравилось, что
высказывания телеведущей вызвали агрессивную реакцию другой знаменитости – певицы Славы. Артистка заступилась за российские регионы,
которые Собчак называет "ж*** мира".
Слава выложила в Instagram видео, где пропесочила Ксению за такой
взгляд на Родину. Она напомнила, что в регионах смотрят "Дом-2", благодаря которому Собчак и стала популярной, а
кое-кто даже голосовал за телезвезду, когда она пыталась стать
президентом России.
Миро подвела итоги: Бузова должна сказать спасибо,
что ее хоть в райцентрах слушают. Хотя, по мнению блогера, и Слава, и недалеко ушли.