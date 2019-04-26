Ксения Собчак попала под град критики после оскорбительных высказываний в адрес Ольги Бузовой. В скандал вмешалась певица Слава, а позже все они получили на орехи от популярного блогера.

Ксения Собчак попала под град критики послеоскорбительных высказываний в адрес Ольги Бузовой. В скандал вмешалась певицаСлава, а позже все они получили на орехи от популярного блогера.не знает, что такое сочувствие. Телезвезда "наехала" на Ольгу Бузову, вместо того чтобы поддержатьгастролирующую в провинции певицу."Она сказала ей горькую правду. Мол, Оля, ты ведьвыступаешь по провинциальным ДК и это называешь успехом? Видимо, Ксюшадь перечитала моих постов, осознала, какой ужас творится в жизниБузовой, и вместо сочувствия решила подколоть этим печальным фактом коллегу",– написала блогер Лена Миро.Она и сама ранее выдала жесткий пост в адрес Бузовой. Да и сейчас Миро не преминула уколоть ведущую "Дома-2". "В ответБузова намотала на кулак сопельки и ответила, что у нее нет мужика. Кудадеваться? Все сама, все сама. Даже в эскорт с такой асексуальностью не взяли",– издевается Миро.Что касается , то после ушата критики блогер решила поддержать светскую львицу. Ей не понравилось, чтовысказывания телеведущей вызвали агрессивную реакцию другой знаменитости – певицы Славы. Артистка заступилась за российские регионы,которые Собчак называет "ж*** мира".Слава выложила в Instagram видео, где пропесочила Ксению за такойвзгляд на Родину. Она напомнила, что в регионах смотрят "Дом-2", благодаря которому Собчак и стала популярной, акое-кто даже голосовал за телезвезду, когда она пыталась статьпрезидентом России.Миро подвела итоги: Бузова должна сказать спасибо,что ее хоть в райцентрах слушают. Хотя, по мнению блогера, и Слава, и недалеко ушли.