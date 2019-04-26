Ксения Собчак оказалась под градом критики после
оскорбительных высказываний в адрес Ольги Бузовой. В скандал вмешалась певица
Слава – а позже все они получили на орехи от популярного блогера.
Ксения Собчак оказалась под градом критики после
оскорбительных высказываний в адрес Ольги Бузовой. В скандал вмешалась певица
Слава – а позже все они получили на орехи от популярного блогера.
не знает, что такое сочувствие. Телезвезда
безобразно "наехала" на Ольгу Бузову – вместо того, чтобы поддержать
гастролирующую в провинции певицу.
"Она сказала ей горькую правду. Мол, Оля, ты ведь
выступаешь по провинциальным ДК, и это называешь успехом? Ну, видимо, Ксюшадь
немного лишнего перечитала моих постов, осознала, какой ужас творится в жизни
Бузовой, и, вместо сочувствия, решила подколоть этим печальным фактом коллегу",
– написала известный блогер Лена Миро.
Блогер, впрочем, и сама ранее выдала жесткий пост в адрес Бузовой. Вот
и сейчас Миро не преминула уколоть ведущую "Дома-2". "В ответ
Бузова намотала на кулак сопельки и ответила, что у нее нет мужика. Куда
деваться? Все сама, все сама, даже в эскорт с такой асексуальностью не взяли",
– издевается блогер.
Что же касается , то после ушата критики Миро
неожиданно решила заступиться за светскую львицу. Ей не понравилось, что
высказывания телеведущей вызвали весьма агрессивную реакцию другой российской
знаменитости – певицы Славы. Артистка заступилась за российские регионы,
которые Собчак называет "ж*** мира".
Слава выложила в Instagram видео, в котором пропесочила Ксению Собчак за такой
взгляд на Россию. Певица напомнила светской львице, что в регионах некоторые
смотрят "Дом-2", благодаря которому Собчак стала популярной, а
кое-кто из них даже голосовал за телезвезду, когда она пыталась стать
президентом России.
Лена Миро в итоге заявила: Бузова должна сказать спасибо,
что ее хоть в райцентрах слушают. Хотя, по мнению блогера, недалеко от нее ушли
и Слава, и – которые удостоились от Миро весьма нелестных
эпитетов.