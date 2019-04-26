Ксения Собчак оказалась под градом критики после оскорбительных высказываний в адрес Ольги Бузовой. В скандал вмешалась певица Слава – а позже все они получили на орехи от популярного блогера.

Ксения Собчак оказалась под градом критики послеоскорбительных высказываний в адрес Ольги Бузовой. В скандал вмешалась певицаСлава – а позже все они получили на орехи от популярного блогера.не знает, что такое сочувствие. Телезвездабезобразно "наехала" на Ольгу Бузову – вместо того, чтобы поддержатьгастролирующую в провинции певицу."Она сказала ей горькую правду. Мол, Оля, ты ведьвыступаешь по провинциальным ДК, и это называешь успехом? Ну, видимо, Ксюшадьнемного лишнего перечитала моих постов, осознала, какой ужас творится в жизниБузовой, и, вместо сочувствия, решила подколоть этим печальным фактом коллегу",– написала известный блогер Лена Миро.Блогер, впрочем, и сама ранее выдала жесткий пост в адрес Бузовой. Воти сейчас Миро не преминула уколоть ведущую "Дома-2". "В ответБузова намотала на кулак сопельки и ответила, что у нее нет мужика. Кудадеваться? Все сама, все сама, даже в эскорт с такой асексуальностью не взяли",– издевается блогер.Что же касается , то после ушата критики Миронеожиданно решила заступиться за светскую львицу. Ей не понравилось, чтовысказывания телеведущей вызвали весьма агрессивную реакцию другой российскойзнаменитости – певицы Славы. Артистка заступилась за российские регионы,которые Собчак называет "ж*** мира".Слава выложила в Instagram видео, в котором пропесочила Ксению Собчак за такойвзгляд на Россию. Певица напомнила светской львице, что в регионах некоторыесмотрят "Дом-2", благодаря которому Собчак стала популярной, акое-кто из них даже голосовал за телезвезду, когда она пыталась статьпрезидентом России.Лена Миро в итоге заявила: Бузова должна сказать спасибо,что ее хоть в райцентрах слушают. Хотя, по мнению блогера, недалеко от нее ушлии Слава, и – которые удостоились от Миро весьма нелестныхэпитетов.