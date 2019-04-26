Во втором матче Еврочелленджа, который проходит в рамках подготовки к чемпионату мира, хоккеисты сборной России в Риге проиграли команде Латвии со счетом 1:2. Россияне вели в счете, но хозяева льда в концовке перевели игру в овертайм, где и одержали победу.

Во втором матче Еврочелленджа, который проходит в рамках подготовки к чемпионату мира, хоккеисты сборной России в Риге проиграли команде Латвии со счетом 1:2. Россияне вели в счете, но хозяева льда в концовке перевели игру в овертайм, где и одержали победу.У победителей встречи голами отметились Рональд Кениньш (53-я минута) и Каспарс Даугавиньш (62), а у гостей единственную шайбу забросил Артем Зуб (32).В первой игре россияне одолели команду Латвии со счетом 4:2, сумев отыграться с 0:2. Тогда в составе российской команды отличились Артем Зуб, Наиль Якупов, Анатолий Голышев и Рушан Рафиков.Напомним, чемпионат мира по хоккею с шайбой пройдет в Словакии с 10 по 26 мая. Россияне попали в группу В, где сыграют с командами Австрии, Италии, Латвии, Норвегии, Чехии, Швейцарии и Швеции.