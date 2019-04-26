Банк России отозвал лицензию у Холдинвестбанка. Регулятор уверен, что финансовая организация нарушила законодательство в области отмывания нелегальных доходов и финансирования терроризма. Кроме того, предоставляла неполную и некорректную информацию, сообщает пресс-служба Банка России.

Банк России отозвал лицензию у "Холдинвестбанка". Регулятор уверен, что финансовая организация нарушила законодательство в области "отмывания" нелегальных доходов и финансирования терроризма. Кроме того, предоставляла неполную и некорректную информацию, сообщает пресс-служба Банка России.Основная деятельность "Холдинвестбанка" — финансирование компаний, которые связаны с бизнесом его основного собственника. При этом 90% кредитов, выданных банком, — сомнительные."Холдинвестбанк" занимал 421 место в списке российских банков. Страховые выплаты вкладчикам обещают начать не позднее 8 мая 2019 года.Основной владелец банка – бизнесмен Александр Геллер, которому принадлежит 52% акций. Сейчас он находится в розыске: правоохранительные органы подозревают, что он может быть причастен к краже 850 миллионов рублей у "Московского метрополитена".