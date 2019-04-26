Имя Элины Быстрицкой ассоциируется, прежде всего, с родным для великой актрисы Малым театром и ролью казачки Аксиньи в Тихом доне. Но в ее творчестве были и другие эксперименты. Вести.Ru вспомнили, как она читала стихи Юлии Друниной и пела романсы и военные песни.

Элина Быстрицкая. Ее имя у поклонников ассоциируется, прежде всего, с родным для великой актрисы Малым театром и ролью казачки Аксиньи в классике отечественного кинематографа – "Тихом Доне" Сергея Герасимова.Ее не стало 26 апреля 2019 года. Актрисе был 91 год. Творчеству Элины Быстрицкой было посвящено немало публикаций в прессе, о ней были сняты документальные фильмы – такие, как "Элина Быстрицкая. Портрет одной весны" и "Элина Быстрицкая. Звезда эпохи".Сохранилось и немало интервью и репортажей об актрисе, чья жизнь была насыщена не только творчеством, в котором она поднялась на высший пьедестал, но и испытаниями – начиная с Великой Отечественной войны, непростых перипетий в личной жизни и вплоть до последних лет, когда Элина Авраамовна стойко переносила состояние нездоровья.Однако в памяти поклонников она останется навсегда царственной, благородной Дамой, перед красотой и талантом которой невозможно не склонить голову.И, конечно, те, кого интересовало творчество Элины Быстрицкой, будут вспоминать ее не только по ролям в театре и кинематографе.Она читала стихи, от которых захватывало дух. Сохранилась съемка 2004 года: Элина Быстрицкая читает стихи Юлии Друниной.В название передачи вынесена строчка, которая, вероятно, была близка не только поэтессе Друниной, но и актрисе Быстрицкой: "Я не люблю распутывать узлы"...Она пела. Правда, как рассказывала актриса в интервью, запеть на публику она решилась только после 80 лет. До этого актрису не отпускало замечание Людмилы Зыкиной, которая однажды сказала Быстрицкой, что пение – это "не ее".Те, кто слышал романсы и лирические песни в исполнении Элины Авраамовны, вряд ли согласятся с этим замечанием Зыкиной: зрители всегда восторженно принимали и эти выступления Быстрицкой.Что же касается песен военных лет, то исполненные Быстрицкой-фронтовичкой, они звучат напрямую как голос из тех далеких и страшных лет Великой Отечественной.Похоронят актрису на Новодевичьем кладбище.