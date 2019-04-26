Появились новые подробности с закрытого банкета по случаю юбилея Аллы Пугачевой. В Сети выставили фото Примадонны, на котором она запечатлена в прозрачной юбке.

Появились новые подробности с закрытого банкета по случаю юбилея Аллы Пугачевой. В Сети выставили фото Примадонны, на котором она запечатлена в прозрачной юбке.15 апреля Алле Пугачевой исполнилось 70 лет. В честь такого события Примадонна через пару дней организовала грандиозный концерт в Кремле, цены на билеты на который доходили до полумиллиона рублей. Затем еще через несколько дней Примадонна устроила вечеринку.В одном из столичных ресторанов собрался самый ближний круг: члены семьи и друзья – Филипп Киркоров, Николай Басков, дизайнер Игорь Гуляев, Игорь Николаев с женой Юлией Проскуряковой и многие другие. Присутствовали дажепремьер-министр Дмитрий Медведев с супругой Светланой и Валентина Матвиенко.Именинница встречала гостей в лаконичном черном наряде. Вместо привычных рыжих локонов голову Аллы украсили стильные прямые пряди и челка. Благодаря такому образу Примадонна выглядела невероятно молодо и свежо. А уже к концу вечера Пугачева примерила подарок, который ей преподнес Игорь Гуляев, – прозрачную юбку. В Сети выставили фотографию артистки, облаченной в эту самую юбку.Журналисты побеседовали с Филиппом Киркоровым относительно планов на будущее . "Новое шоу Аллы, которое с триумфом прошло в Кремле, скорее всего, увидят еще несколько городов. Впрочем, Алла сама скоро про это расскажет", – объявил репортерам поп-король.