Хавбек футбольной сборной Франции и клуба Лион Набиль Фекир может уже нынешним летом сменить клубную прописку и продолжить карьеру в рядах чемпионов Италии из туринского Ювентуса. Тренсфер 25-летнего француза может обойтись Старой синьоре в 70 млн евро.

Хавбек футбольной сборной Франции и клуба "Лион" Набиль Фекир может уже нынешним летом сменить клубную прописку и продолжить карьеру в рядах чемпионов Италии из туринского "Ювентуса". Тренсфер 25-летнего француза может обойтись "Старой синьоре" в 70 млн евро.Действующий контракт Фекира с клубом французской Лиги 1 истекает в июне 2020 года, напоминает издание L`Equipe. Стоит также напомнить, что полузащитник с лета прошлого года находится в "листе ожидания" английского "Ливерпуля", который также всерьез интересуется фигурой одного из лидеров "Лиона".