В лесу случилось 6 возгораний

В лесу случилось 6 возгоранийВ течение одних суток во Владимирской области огнеборцам пришлось тушить 70 техногенных пожаров и 6 лесных низовых пожаров.Заместитель главы региона Александр Трутнев и начальник регионального МЧС Владимир Белозёров провели заседание областной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. Главная тема мероприятия - минимизация рисков возникновения палов травы и природных пожаров.Сейчас во Владимирской области установился третий класс пожарной опасности, в связи с этим обязательно нужно усилить профилактическую работу.Напомним, с 15-го апреля в регионе установили пожароопасный сезон. В этот период нельзя разводить костры и сжигать мусор. А с 19-го апреля ввели особый противопожарный режим, который запрещает местным жителям посещать леса.Сотрудники МЧС на месте поджогов сухой травы задержали уже десять человек. Всего надзорными органами составлено 277 административных протоколов за выжигание сухостоя, разведение костров, за сжигание мусора.