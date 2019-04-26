Верховная Рада приняла закон об исключительности украинского языка. Если коротко, документ требует, чтобы этот язык использовался во всех сферах жизни. Следить за этим будут так называемые языковые инспекторы, наделенные правом карать за недостаточный уровень украинства.

Провальная политика уходящего украинского президента Петра Порошенко, о которой говорил Владимир Путин, пока продолжается в Верховной Раде. Сегодня она приняла закон об исключительности украинского языка. Если коротко, документ требует, чтобы этот язык использовался во всех сферах жизни. Следить за этим будут так называемые языковые инспекторы, наделенные правом карать за недостаточный уровень "украинства".Толпа националистов перед Радой — верный признак того, что в самой Раде в этот момент обсуждают очередной антинародный закон. Финальную версию законопроекта депутатам раздали за 15 минут до голосования. Изучать множество поправок, содержащихся там, народным избранникам пришлось в спешке и под речь спикера Парубия, обратившего внимание на символичность даты."Три года назад мы приняли закон о декоммунизации. Сегодня мы примем еще один закон для утверждения украинской идентичности — закон о языке", — заявил Андрей Парубий, спикер Верховной Рады.- 278 голосов, решение принято.Языковая реформа коснется всех основных сфер жизни. Высшее и школьное образование будет исключительно на украинском. Только на нем будут проходить и все культурно-массовые мероприятия. Изменения коснутся и СМИ — печатные и интернет-пресса будет полностью на украинском. На телевидении доля эфира на украинском составит 75%. На украинский язык полностью должна перейти и вся сфера услуг: объявления в транспорте, этикетки в магазинах, рецепты и операции в больницах. На русском разрешается только молиться, да разве что шептаться дома."Глупость это. Вот в Киеве говорят и на русском, и на украинском. Причем никто даже не обращает внимания. Такое чувство, что они специально посмотрели, где сделать проблемы. Закон как будто специально написан так, чтоб сделать проблему", — возмущается Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра.Закон вводит и новый термин — неуважение к государственному языку. Правда, о том, что именно считать неуважением, в документе ни слова. Зато с судьями уже определились. Будет создан целый институт языковых инспекторов, по сути — лингвистическая инквизиция. Карать будут строго: за попытку заговорить на русском – штраф (который больше средней месячной зарплаты бюджетника), за защиту любых языков, кроме украинского — до 10 лет тюрьмы."Мы уже подготовили конституционное представление. Я уверен, что суд должен отменить этот карательный закон. Это позволит избежать дискриминации части наших граждан, части украинцев", — говорит Юрий Бойко, лидер партии "Оппозиционная платформа — За жизнь".Принятый сегодня Радой закон об исключительности украинского языка — еще один шаг против собственного народа. Депутаты, видимо, забыли, что большинство граждан Незалежной говорят по-русски."Убежден, что украинский народ на парламентских выборах даст справедливую оценку ура-патриотам и радикалам и отправит их на свалку истории", — заявил Виктор Медведчук.Для вступления в силу закону нужен еще один голос, точнее, подпись президента."Рассвет украинского языка после веков тотальной русификации — это миссия, которую нам предстоит завершить", — утверждает Петр Порошенко, президент Украины.Сомнений в том, что Петр Порошенко, который сам был одним из идеологов языкового закона, его подпишет — нет. Уходя он, похоже, хочет громко хлопнуть дверью. Тот, кому в эту дверь входить, пока не определился. С одной стороны, Владимир Зеленский уже одобрил украинский, как единственный государственный. С другой — обещает изучить закон подробнее. Но на всякий случай уже поменял написание имени в социальной сети с русского, на украинский. На украинском же он обвиняет ЦИК в том, что окончательные результаты выборов никак не огласят."Сейчас происходят очень смешные вещи. Победа есть, а полномочий нет. Кто-то от меня прячет булаву... ЦИК затягивает официальное оглашение результатов. Почему? Чтобы Верховная Рада могла затягивать дату назначения инаугурации. Чтобы инаугурация была после 27 мая. Почему? Чтобы у президента Зеленского не было даже возможности думать про роспуск Верховной Рады", — объясняет Владимир Зеленский, избранный президент Украины.Ну, а что касается закона, то в нем есть одна примечательная деталь — в итоговой версии отсутствует норма о необходимости его исполнения депутатами парламента. Другими словами, если какой-нибудь нардеп выскажется на русском языке, то наказан не будет.