Оппозиция собирается оспорить в Конституционном суде принятый Верховной Радой закон о государственном языке.

Оппозиция собирается оспорить в Конституционном суде принятый Верховной Радой закон о государственном языке.Как передает телеканал "Россия 24", об этом общественность проинформировал сооснователь партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрий Бойко, подчеркнувший, что это инициатива не только его, но и многих коллег по парламенту. Он назвал закон карательным и подчеркнул, что "это агония на фоне той пощёчины, которую дал украинский народ всей сегодняшней власти".В свою очередь, официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова, комментируя одобренный украинским парламентом документ, заявила, что документ противоречит международным нормам. По ее словам, скандальный законопроект принуждает людей к принудительной, тотальной украинизации. Захарова считает, что закон еще больше усугубит раскол украинского общества и отдалит перспективы регулирования переживаемого страной кризиса.Документ, за который проголосовали 278 депутатов, при минимально необходимых 226, предписывает использование украинского языка во всех сферах жизни. Многоязычие – отменяется и будет рассматриваться как покушение на общественный строй.За чистотой языка будут следить особые инспекторы, которые смогут присутствовать на заседаниях в любых государственных органах, требовать документы у общественных организаций и политических партий, а также назначать штрафы.