Официальный представитель МИД прокомментировала реакцию президента Украины Петра Порошенко на указ об упрощенной выдаче российских паспортов гражданам Донбасса. Мария Захарова объяснила, что взбесило политика.

Официальныйпредставитель МИД прокомментировала реакцию президента Украины Петра Порошенкона указ об упрощенной выдаче российских паспортов гражданам Донбасса. МарияЗахарова объяснила, что взбесило политика.Действующий президент Украины в своем Instagram пригрозил нашейстране новыми санкциями. "Мы будет противодействовать путем усилениясанкций против России", – написал Петр Порошенко.При этом он подчеркнул,что намерен развернуть миротворческие миссии в "оккупированном Донбассепод мандатом ООН". Порошенкосчитает новый указ незаконным и провокационным.В свою очередь высказалась на счет слов политика на своейстранице в Facebook. "Порошенко захлебнулся от возмущения в связи с публикациейуказа об облегченной процедуре принятия в гражданство Россиижителей Донбасса, завил, что Москва "перешла красные линии", "открыто и нагло"торпедирует мирный процесс в регионе", – констатировала она. При этом дипломат напомнила, что во время предвыборной кампанииукраинский лидер противопоставлял себя не своим оппонентам, а президенту РоссииВладимиру Путину."Порошенко выборы проиграл. Получается, что проиграл их не кому-либо,а… Путину. Ну все, Петр Алексеевич, теперь подчиняйтесь воле того, с кем, повашим же словам, вы состязались и кому вы, по вашей же логике, проиграли",– дала под дых пока еще действующему лидеру Незалежной.Напомним, на прошлой неделе на Украине состоялся второй турпрезидентских выборов, на которых Петр Порошенко проиграл своему сопернику ВладимируЗеленскому, набравшему более 73% голосов.