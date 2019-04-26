Русская печь на последнем этаже пятиэтажного дома в Усть-Куте Иркутской области чуть не стала причиной сильного пожара.

Жильцы пятиэтажки почувствовали сильный запах дыма и вызвали пожарных. Те выяснили, что владельцы одной из квартир незаконно установили камин в виде русской печи и пытались сжечь в нем строительный мусор и обои, сообщает ИА IrkutskMedia.Фото: ї tkgorod.ruКто именно установил камин – прежние жильцы или те, решил в нем сжечь мусор – неизвестно. Дымохода в сооружении не было или же он вел прямо на чердак. В итоге под кровлей скопился дым, который затянуло в соседний подъезд.