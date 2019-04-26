Фигурант похитил имущество из гаража местного жителя.

В середине апреля в ОМВД России по Судогодскому району от местного жителя поступило сообщение о хищении из его гаража мотора от лодки. Сумма ущерба, причиненного собственнику, составила 20 000 рублей.Сотрудники полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которого установили причастность к хищению 68-летнего судогодца.Установлено, что 14 апреля фигурант, проходя мимо, увидел, что дверь помещения не заперта. Заглянув внутрь, подозреваемый увидел мотор от лодки и, пользуясь тем, что внутри никого нет, похитил имущество, которое впоследствии продал.Следственным отделом ОМВД России по Судогодскому району в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).Похищенное имущество изъято сотрудниками полиции.