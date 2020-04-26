Российский голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев признан порталом Transfermarkt самым преданным футболистом одному клубу среди десяти лучших европейских чемпионатов.

Российский голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев признан порталом Transfermarkt самым преданным футболистом одному клубу среди десяти лучших европейских чемпионатов.Акинфеев – воспитанник столичной команды и защищает армейские цвета уже на протяжении 17 лет и трех месяцев. Второе место в рейтинге занял защитник "Сент-Этьена" Лоик Перрен (16 лет и 9 месяцев), а замкнул тройку лидеров нападающий "Барселоны" Лионель Месси (16 лет и 3 месяца).Также в десятку рейтинга вошли Франческо Маньянелли ("Сассуоло"), Джорджио Кьеллини ("Ювентус"), Серхио Рамос ("Реал"), Сэмми Боссю ("Зюлте-Варегем"), Бруно Сориано ("Вильярреал"), Хави Лопес ("Эспаньол") и Марсело ("Реал").Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Transfermarkt (@transfermarkt_official) 24 Апр 2020 в 10:54 PDTИгорь в составе ЦСКА принял участие в 627 играх во всех турнирах, вместе с армейцами он по шесть раз выигрывал чемпионат и Кубок России, а в сезоне-2004/05 стал обладателем Кубка УЕФА.Также на счету 34-летнего голкипера 111 матчей за сборную России, с которой он завоевал бронзовые медали чемпионата Европы-2008.