Бари Алибасов заявил, что не претендует на недвижимость знаменитой актрисы. К слову, ее стоимость – около пятидесяти миллионов рублей.

Бари Алибасов заявил, что не претендует на недвижимость знаменитой актрисы. К слову, ее стоимость – около пятидесяти миллионов рублей.Продюсер группы "На-На" в эфире программы "Ты не поверишь!" на НТВ заверил, что не собирается претендовать на пятикомнатное жилье звезды. Не секрет, что 85-летняя Наталья Фатеева серьезно поссорилась со своими детьми и практически ни с кем не общается.В последнее время за ней стал ухаживать помощник Бари Алибасова Серей Моцарь.Он ездит по магазинам и покупает ей еду. Многие россияне считают, что они делают это небескорыстно, а с целью присвоить себе жилье Наталье Фатеевой после ее смерти.Однако сам Бари Алибасов это отрицает. Он отмахнулся от подобных сплетен. Он заявил, что помогает актрисе из добрых побуждений. "Я не лезу к ней в карман", – отметил шоумен. При этом он заверил, что артистка не страдает без денег.23 Дек 2014 в 10:22 PSTНапомним, некоторое время назад артистка перенесла операцию, после которой ей тяжело передвигаться. Ранее в очередном выпуске ток-шоу "Пусть говорят" на Первом канале один из экспертов в студии объявил, будто половина пятикомнатной квартиры Натальи Фатеевой уже принадлежит помощнику