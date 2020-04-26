Защитник лиссабонской Бенфики Рубен Диаш уже ближайшим летом может сменить клуб. В услугах 22-летнего португальца заинтересованы испанская Барселона и английский Манчестер Сити.

Защитник лиссабонской "Бенфики" Рубен Диаш уже ближайшим летом может сменить клуб. В услугах 22-летнего португальца заинтересованы испанская "Барселона" и английский "Манчестер Сити".Агент футболиста Хорхе Мендеш уже общался с представителями каталонцев, сообщает Record. По информации издания наставник "Сити" Пеп Гвардиола хочет переменить португальца в свой клуб.Диаш – воспитанник "Бенфики", его стоимость оценивается в 30,5 миллиона евро. При этом в его контракте прописана сумма отступных в размере 100 миллионов евро.Рубен в составе "Бенфики" принял участие в 124 играх во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал пять результативных передач. Также на его счету 17 игр за сборную Португалии, вместе с которой в 2019 году он стал победителем Лиги наций.