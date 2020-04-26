Уже более 200 тысяч человек стали жертвами коронавируса по всему миру. Такие данные приводит американский Университет Джонса Хопкинса. Количество заразившихся неумолимо приближается к трем миллионам. Треть из них приходится на Соединенные Штаты Америки. Больницы и морги в стране переполнены. Дональд Трамп на фоне всех новостей решил отказаться от ежедневных брифингов.

Уже более 200 тысяч человек стали жертвами коронавируса по всему миру. Такие данные приводит американский Университет Джонса Хопкинса. Количество заразившихся неумолимо приближается к трем миллионам. Треть из них приходится на Соединенные Штаты Америки. Больницы и морги в стране переполнены. Дональд Трамп на фоне всех новостей решил отказаться от ежедневных брифингов.Рядом с больницей Нью-Йорка, где лечат заразившихся коронавирусом, — два холодильных трака для тел. В больничном морге места уже нет. Да и рефрижераторы грузовиков вскоре тоже могут заполниться. Ежедневное количество смертей от коронавируса COVID-19 в США стабильно держится на отметке в 2000 человек и пока не снижается. Но местные жители даже здесь, в самом пострадавшем штате, похоже, к таким реалиям попросту привыкли. В Центральном парке – многолюдно.Аналогичная ситуация – на Западном побережье. Пляжи Калифорнии заполонили желающие получить загар. Но прессу куда больше беспокоит поведение президента – он после нападок со стороны СМИ отменил последний брифинг. Насмешкам со стороны журналистов Трамп подвергся после шутки – мол, нельзя ли делать людям инъекции солнечного света или бытовой химии, раз американские ученые доказали, что их воздействие убивает вирус в течение полутора минут. СМИ шутку не оценили."Какой толк проводить пресс-конференции Белого дома, когда мейнстримные СМИ задают лишь враждебные вопросы, а потом отказываются точно сообщать правду и факты. Они получают рекордные рейтинги, а американцы не получают ничего, кроме фейковых новостей. Не стоит времени и усилий", — заявил президент США Дональд Трамп.А испанский премьер-министр проблем с брифингами не имеет. К журналистам он вышел с хорошими новостями: если позитивная тенденция в Испании сохранится, то уже со 2 мая в стране разрешат прогулки и занятия спортом на природе. План постепенного снятия карантина правительство намерено рассмотреть в ближайший вторник."Мы потратили много усилий, чтобы прийти к сегодняшним показателям. Первым послаблением станет разрешение выходить на улицу детям до 14 лет. Они смогут гулять в течение часа в радиусе одного километра от дома в сопровождении одного взрослого. Но только при соблюдении всех санитарных норм", — отмечает премьер-министр Испании Педро Санчес.Канцлеру Германии для того, чтобы выступить перед журналистами, пришлось вступить в битву с собственным компьютером. Техника отказывалась соединять Ангелу Меркель со Всемирной организацией здравоохранения во время брифинга по лечению коронавируса.Меркель в своем выступлении призвала всех членов ВОЗ увеличить финансирование исследований по разработке вакцины. COVID-19 она назвала общим врагом. Который, к слову, доставляет неприятности канцлеру не только в сфере здравоохранения и экономики. Из-за коронавируса и ограничительных мер жители страны начали собираться на акции протеста. Накануне несколько сотен демонстрантов собрались на митинг в Берлине, требуя отмены карантина. Полиции пришлось задержать более 100 человек – митинги в Германии запрещены до 4 мая.