Депутат Госдумы от фракции КПРФ, первый замглавы комитета по международным делам Дмитрий Новиков заразился коронавирусом, это подтвердили и тест, и КТ. Сейчас политик находится в больнице. Самочувствие неважное, он чувствует слабость и ломоту, передает Интерфакс.

Депутат Госдумы от фракции КПРФ, первый замглавы комитета по международным делам Дмитрий Новиков заразился коронавирусом, это подтвердили и тест, и КТ. Сейчас политик находится в больнице. Самочувствие неважное, он чувствует слабость и ломоту, передает "Интерфакс".Новиков уже два дня находится в Центральной клинической больнице, до этого он 12 дней находился на самоизоляции, в мероприятии по возложению цветов к памятнику Ленина он 22 апреля участия не принимал.Ранее сообщалось о болезни сопартийца Новикова Леонида Калашникова. Калашников заразился от своего водителя. Всего на данный момент четверо водителей в гараже управделами болеют, это водители, не прикрепленные конкретно к каким-либо депутатам.По правилам Роспотребнадзора автомобили сейчас не используются, их дезинфицируют, передает РИА Новости.