В матче шестого тура чемпионата Белоруссии по футболу борисовский БАТЭ на выезде обыграл команду Городея из одноименного города – 2:0. Подопечные Олега Радушко прервали победную серию из трех матчей.

В матче шестого тура чемпионата Белоруссии по футболу борисовский БАТЭ на выезде обыграл команду "Городея" из одноименного города – 2:0. Подопечные Олега Радушко прервали победную серию из трех матчей.У победителей встречи голами отметились белорусы Станислав Драгун и Антон Сарока, забившие на 73-й и 90-й минутах соответственно. Драгун ранее играл за российские клубы "Крылья Советов", "Динамо" и "Оренбург", а Сарока защищал цвета "Рубина".Стоит отметить, что в составе хозяев поля сыграли россияне Андрей Сорокин и Сергей Архипов.БАТЭ одержал третью победу в последних пяти играх чемпионата и с десятью очками поднялся на второе место в турнирной таблице, а "Городея" расположилась на пятой строчке, имея в активе на одно очко меньше.Напомним, чемпионат Белоруссии, в отличии от других европейских лиг, не был остановлен из-за распространения коронавируса. На сегодняшний количество заразившихся COVID-19 в мире превысило 2,8 миллиона человек, из которых 199 тысяч скончались.