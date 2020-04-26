Белый дом подыскивает замену Алексу Азару, нынешнему главе американского минздрава.

Белый дом подыскивает замену Алексу Азару, нынешнему главе американского минздрава. Рассматривается следующие кандидатуры: координатор Белого дома по борьбе с коронавирусом COVID-19 Дебора Беркс, глава программы Medicaid (помощь пожилым людям) Сеема Верма, первый замглавы минздрава Эрик Харган.Вплоть до марта Азар уверял Трампа, что контролирует ситуацию с коронавирусом в стране, передает РИА Новости со ссылкой на Wall Street Journal, указывающей, что это не единственный просчет министра. Азар оказался участником скандала с увольнением Рика Брайта — эксперта по вакцинам. Брайт обещает подать жалобу на руководство минздрава США.Другие СМИ, наоборот, указывают, что министр еще в январе предупреждал Трампа об эпидемии, однако президент США не обратил на это внимания.В настоящее время координацию борьбы с COVID-19 вместо минздрава осуществляет ведомство по чрезвычайным ситуациям FEMA. В стране зафиксировано 933 050 случаев заражения, умерли 53 391 человек.