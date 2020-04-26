Государственное радио КНДР рассказало, чем занимается Ким Чен Ын, слухи о плохом самочувствии и даже смерти которого появились в ряде СМИ. Сообщение вышло утром в воскресенье.

Государственное радио КНДР рассказало, чем занимается Ким Чен Ын, слухи о плохом самочувствии и даже смерти которого появились в ряде СМИ. Сообщение вышло утром в воскресенье, 26 апреля.Ким Чен Ын поблагодарил рабочих и сотрудников, занимавшихся постройкой города Самчжиёна, передало государственное радио страны. Форма благодарности не уточнялась, передает РИА Новости. Город был построен в конце 2019 года, в церемонии завершения строительства лидер КНДР участвовал лично.Также, по сообщению агентства ЦТАК, Ким Чен Ын получил поздравительную телеграмму от Геннадия Зюганова. Глава КПРФ поздравил лидера Северной Кореи с годовщиной визита в Россию.Слухи о болезни Ким Чен Ына распространились после сообщения Daily NK об операции, которую якобы перенес лидер КНДР. Сообщается, что это была операция по установке стента, которая из-за ошибки хирурга длилась восемь минут вместо одной. После нее Ким Чен Ын якобы погрузился в вегетативное состояние. Известно также, что в КНДР была направлена группа китайских медиков.Агентство Bloomberg сообщило о том, что в Северной Корее опровергают слухи о плохом самочувствии Ким Чен Ына, называя их "ложной и злонамеренной информацией".