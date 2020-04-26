Много шума на этой неделе наделала история с избиением женщины водителем московского такси. Дама заявила, что у нее якобы не сработал пропуск на передвижение по городу, после чего шофер выбросил ее из машины.

Много шума на этой неделе наделала история с избиением женщины водителем московского такси. Дама заявила, что у нее якобы не сработал пропуск на передвижение по городу, после чего шофер выбросил ее из машины.Игорь Пахомов — подполковник в отставке и герой одного из самых скандальных видеороликов этой недели. Он тот самый водитель такси, который, по слухам, выбросил молодую москвичку из машины.Инцидент произошел на северо-востоке столицы. На записи с подъездной камеры наблюдения видно, как девушка подходит к желтому такси и садится на заднее сидение. Через мгновение клиентку из машины силой вытаскивает водитель, а затем бросает ее на асфальт."Я открываю дверь, на ощупь взял ее за воротник и принял к эвакуации. Человек сопротивлялся. Мне пришлось приложить силу, чтобы вытащить ее..", — рассказал Пахомов.Этот силовой прием водителю такси Игорю Пахомову стоил работы. Как только кадры конфликта попали в сеть, мужчину отстранили от пассажирских перевозок. Восстановить репутацию теперь непросто. Но у Пахомова якобы есть веский аргумент — кадры с видеорегистратора, установленного в салоне. Видно, что водитель вежливо проверяет у девушки кьюар-код, необходимый сейчас для передвижения по Москве. В случае его отсутствия — штраф ждет и пассажирку, и таксиста. Разрешение на передвижение не считывается.Происходящее, видимо, сильно нервирует девушку. Она сначала настаивает на поездке, потом отменяет заказ, вызывает другую машину и объявляет водителю, что ждать будет в салоне его авто. Затем почему-то просит вызвать полицию, Пахомов якобы решает сам подбросить клиентку до отделения. Разгорается ожесточенный спор, дама оскорбляет Пахомова и угрожает его убить. Пахомов в растерянности, то ли это фигура речи, то ли реальные намерения. Пассажирка же считает, что реакция водителя на упоминание о полиции была странной, как будто человек находится в розыске или под воздействием веществ.Пахомов оправдывается: опасался за собственную жизнь и здоровье окружающих. Но все же это не повод, чтобы физически крепкий мужчина бросал женщину на асфальт.Эксперты заявляют, Пахомов вполне законно отказал пассажирке в поездке. В законности же применения им физической силы должны разобраться полицейские.Председатель комитета Московской торгово-промышленной палаты по вопросам развития таксомоторных перевозок Богдан Коношенко оценил действия водителя, отказавшего в поездки в отсутствие пропуска, как правильные.Но последующие события нуждаются в оценке специалистов.Детали громкого скандала сейчас выясняют столичные следователи. Такое поручение дал председатель СК России Александр Бастрыкин. В том, кто прав, а кто виноват, разбираются и сотрудники столичной полиции."В отдел МВД России по району Бибирево города Москвы поступило заявление от женщины и водителя такси, в которых они обвиняют другу друга в нанесении телесных повреждений. В настоящее время по данному факту проводится проверка, в ходе которой будет дана правовая оценка действий каждого участника конфликта принято процессуальное решение, — заявил начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД по городу Москве Владимир Васенин.Возможно, стоит обратить внимание и на приложение для сканирования кюар-кода. Водители жалуются, что иногда система может давать сбой.Корреспондент ВГТРК Кирилл Попов ради эксперимента отсканировал два своих пропуска — один действующий, другой просроченный. Система сработала адекватно.Игорь Пахомов очень надеется, что скоро его восстановят на работе. Когда-то он руководил оркестром почетного караула и теперь очень не хочет завершать новую карьеру на минорной ноте. Но возникает вопрос: был бы товарищ подполковник столь же решителен в своих действиях, если бы на месте хрупкой дамы оказался крепкий детина.