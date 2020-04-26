Создание вакцины от коронавируса COVID-19 возможно, но вместе с клиническими испытаниями займет больше года.

Создание вакцины от коронавируса COVID-19 возможно, но вместе с клиническими испытаниями займет больше года. Об этом в интервью телеканалу RT рассказал заведующий лабораторией молекулярных механизмов иммунитета Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта Сергей Недоспасов.По словам ученого, новый тип коронавируса пока не показал ничего необычного, что помешало бы получить вакцину методами генной инженерии. Недоспасов напомнил, что излечение инфицированных возможно переливанием плазмы крови от выздоровевших, но существует риск привнести в организм пациента какую-либо другую инфекцию."Поэтому практически правильнее применять очищенные препараты суммарных антител из крови переболевших", — пояснил Недоспасов.Самым надежным способом зашиты от COVID-19 будет вакцинация, ведь искусственные нейтрализующие антитела защитят организм на короткое время."Лимфоциты после вакцины обеспечат иммунологическую память и защиту на многие годы", — объяснил Недоспасов.В России на сегодняшний день заразились 74 588 человек. Важная информация доступна на сайте стопкоронавирус.рф.