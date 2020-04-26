Число жертв коронавируса в мире превысило 200 тысяч человек. Последние новости об эпидемии COVID-19 на 26 апреля 2020 года – в материале Дни.ру.

Число жертв коронавируса в мире превысило 200 тысяч человек. Последние новости об эпидемии COVID-19 на 26 апреля 2020 года – в материале "Дни.ру".Коронавирус в миреЗаболели – 2 713 520Умерли – 200 705Выздоровели – 768 248По данным Университета Джона Хопкинса, общее число заболевших коронавирусом в мире превышает 2,7 миллиона человек. В США более 900 тысяч зараженных, в Испании – 219 тысяч, на третьем месте находится Италия с 192 тысячами заболевших.Спровоцированный эпидемией коронавируса экономический кризис будет сильнее, чем рецессия 2008-2009 годов, читает бывший глава Минэкономразвития, помощник президента Максим Орешкин. Российская экономика более подготовлена к кризису за счет накопленных ресурсов, но стать "островком стабильности" она не сможет, полагает чиновник.Коронавирус в РоссииЗаболели – 74 588Умерли – 681Выздоровели – 6 250Число заболевших коронавирусом в России приближается к 75 тысячам, за сутки зафиксировано 5 966 новых случаев. Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручение Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву подготовить до 30 апреля предложения о поэтапном снятии ограничений для бизнеса. Также он поручил определить регионы, которые находятся в зоне риска из-за коронавируса в России.Известный врач Александр Мясников в своем телеграм-канале призвал не надеяться на вакцину как на панацею от коронавируса. По его словам, в мире существует множество вакцин от самых разных болезней, которые, тем не менее, продолжают ежегодно уносить миллионы жизней.Коронавирус в МосквеЗаболели – 39 515Умерли – 288Выздоровели – 2 448Коронавирус в Москве за сутки выявлен у 2612 человек, общее число заболевших в столице приближается к 40 тысячам. Как сообщает городской оперативный штаб по борьбе с COVID-19, около 85% зараженных – моложе 65 лет. Из них почти половина – лица от 18 до 45 лет.МестоЗаболелиУмерлиВыздоровелиМосква39 5152882 448Россия74 5886816250США869 42245 12371 233Весь мир2 613 520186 705727 648Коронавирус | | || | | | |