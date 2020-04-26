С начала апреля продезинфицировано более 2,5 тысячи километров дорог и порядка 8,7 тысячи зданий и сооружений транспортной инфраструктуры общей площадью более 940 тысяч квадратных метров.

С начала апреля продезинфицировано более 2,5 тысячи километров дорог и порядка 8,7 тысячи зданий и сооружений транспортной инфраструктуры общей площадью более 940 тысяч квадратных метров.Кроме того, обработано более 325 лечебных и 264 образовательных учреждений общей площадью более 885 тысяч квадратных метров и свыше 1,3 тысячи объектов соцобслуживания общей площадью более 840 тысяч квадратных метров. Помимо этого, организована санобработка более 20 тысяч единиц техники МЧС России и более 10 тысяч ведомственных зданий.Во Владикавказе сотрудники МЧС России провели специальную санитарную обработку железнодорожного вокзала, передает телеканал "Россия 24".В Мурманской области продолжаются противоэпидемические мероприятия. В целях предупреждения распространения коронавируса COVID-19 специалистами Невского спасательного центра производится специальная обработка дезинфицирующим составом зданий и помещений. Это не только объекты с массовым пребыванием людей, но и административные здания подразделений реагирующих ведомств.