Министерство обороны России назвало ложью и глупостью сообщения, появившиеся в некоторых СМИ, о том, что воспитанников Тверского суворовского военного училища якобы заставляли шить себе медицинские маски.

Министерство обороны России назвало "ложью и глупостью" сообщения, появившиеся в некоторых СМИ, о том, что воспитанников Тверского суворовского военного училища якобы заставляли шить себе медицинские маски.В военном ведомстве указали, что все воспитанники и преподаватели училища полностью обеспечены всеми необходимыми средствами защиты и профилактики, пишет ТАСС.Ранее Минобороны сообщило, что восемь воспитанников Тверского суворовского военного училища заразились коронавирусной инфекцией. Сейчас их состояние медики оценивают как нормальное, все заболевшие изолированы.