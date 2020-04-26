Премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал ряд поручений по итогам проведенного 24 апреля заседания президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса. Перечень поручений опубликован на сайте российского кабмина.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал ряд поручений по итогам проведенного 24 апреля заседания президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса. Перечень поручений опубликован на сайте российского кабмина.Так, Роспотребнадзору глава правительства поручил до 28 апреля определить субъекты Федерации, которые находятся в зоне риска распространения инфекции. По результатам ведомство должно проинформировать Минздрав и соответствующие субъекты РФ.Роспотребнадзору, Минздраву, Минтранс и МВД поручено подготовить рекомендации для граждан о мерах предосторожности из-за коронавируса в майские праздники.Минздрав, Минэкономразвития, ФМБА и Роспотребнадзор до 27 апреля должны подготовить решения, направленные на снижение числа проверок и сокращение сроков сертификации в России зарубежных аппаратов ИВЛ.Минздраву до 27 апреля поручено подготовить критерии госпитализации людей, у которых диагностирован коронавирус, в зависимости от тяжести их состояния. Кроме того, Минздраву, Минпромторгу и Минфину следует до 30 апреля представить в правительство предложения по организации централизованной закупки препаратов для лечения пациентов с COVID-19.Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву дано поручение до 30 апреля подготовить предложения по поэтапной отмене ограничений деятельности отдельных организаций и индивидуальных предпринимателей.Минздрав к 28 апреля должен обеспечить осуществление стимулирующих выплат студентам медицинских вузов, участвуют в оказании помощи больным с коронавирусом. Речь идет о студентах четвертых и пятых курсов, которые в настоящее время трудятся в госпиталях и больницах и помогают больным COVID-19 с легкой формой течения заболевания.Пенсионному фонду премьер-министр поручил до 27 апреля вместе с правительством Москвы проверить данные о работниках, организациях, а также индивидуальных предпринимателях, работающих на территории России.Ранее премьер утвердил перечень перепрофилируемых медицинских организаций для оказания помощи пациентам с установленным новым коронавирусом или подозрением на него.