Последнее время фанаты всерьез подозревают Любовь Успенскую в близкой связи с молодым певцом из Голоса. Несмотря на разницу в возрасте, они легко находят общий язык и много времени проводят вместе.

Последнее время фанаты всерьез подозревают Любовь Успенскую в близкой связи с молодым певцом из "Голоса". Несмотря на разницу в возрасте, они легко находят общий язык и много времени проводят вместе.Королева шансона Любовь Успенская недавно откровенно рассказала о своем новом увлечении. 66-летнюю диву восхитил молодой 28-летний певец горячих грузинских кровей. Леван Кбилашвили засветился и 7-м сезоне проекта "Голос" и покорил сердце певицы своим певческим талантом и пылким нравом."Леван – потрясающий мальчик. Я поняла, что он – золотая рыбка, и я его не выпущу", – откровенничала Успенская. Разумеется, такие заявления породили немало слухов о романе между артистами.Сам Леван в беседе со "СтарХит" не стал опровергать подозрения фанатов, чем только подлил масла в огонь. Молодой человек отметил, что артистам присуще влюбляться в творческую составляющую человека. "А как именно в этом случае интерпретировать слово "роман" – дело каждого", – загадочно сказал начинающий певец.21 Янв 2019 в 2:50 PSTПри этом молодой мужчина признался, что считает Любовь Успенскую притягательной женщиной. "Люба для меня – женщина с большой буквы, потрясающая, эффектная, с неиссякаемой энергией", – рассказал о своих чувствах Кбилашвили.Оказалось, что артисты настолько близки, что Леван даже в курсе о личной драме Успенской – серьезном конфликте с дочерью Татьяной Плаксиной. При этом мужчина тактично отказался комментировать интимные подробности из жизни наставницы, проявив внимание и заботу об артистке.