Известная актриса Агата Муцениеце поделилась последними новостями о своей жизни. Звезда затронула важную тему – домашнее насилие.

Известная актриса Агата Муцениеце поделилась последними новостями о своей жизни. Звезда затронула важную тему – домашнее насилие.Многие предположили, что заявление артистки связано со скандалом, в который в конце апреля угодила телеведущая Регина Тодоренко: она о насилии в семье звезды. Не исключено, что на мысли об этом ее натолкнула и сама ссора с мужем Павлом Прилучным: поговаривали, что Агата Муцениеце от него натерпелась.Актриса в "Инстаграм" заявила, что о домашнем насилии нужно говорить. По ее словам, культура замалчивания негативно сказывается на ситуации – жертвы начинают страдать еще больше.По мнению звезды, никто не заслуживает подобного отношения. При этом Агата Муцениеце считает, что в подобных ситуациях не нужно искать виноватых.Для себя артистка уже нашла выход. Она решила положиться на веру в лучшее и добрые поступки."Я всех обнимаю и надеюсь, что каждый из вас сегодня сделает что-нибудь хорошее", – кратко резюмировала она сообщение в "Инстаграм".10 Апр 2020 в 3:10 PDTНапомним, что недавно Агата Муцениеце оказалась в центре громкого скандала. Она рассталась с мужем Павлом Прилучным. Как , ходили слухи, что возлюбленный пристрастился к спиртному и стал бить актрису .