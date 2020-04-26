За последние сутки заболели еще 11 человек.

По состоянию на 26 апреля в Костромской области коронавирус выявлен и подтвержден у 148 человек, сообщает пресс-служба губернатора.11 жителей региона уже выздоровели.Случаи заболевания подтверждены у жителей Шарьи, Костромы, Макарьева, Красносельского района, Нерехты и Нерехтского района. За последние сутки заболели 11 человек.Больные изолированы и находятся под постоянным медицинским наблюдением. По всем диагностированным случаям заболевания специалисты Роспотребнадзора проводят эпидемиологические расследования.Жителям области настоятельно рекомендовано соблюдать режим самоизоляции, при необходимости выхода из дома во всех общественных местах пользоваться масками.