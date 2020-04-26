Отец и тренер российского бойца смешанных единоборств, чемпиона Ultimate Fighting Championship (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап попал в больницу с пневмонией, об этом сообщил комментатор Рамазан Рабаданов.

Отец и тренер российского бойца смешанных единоборств, чемпиона Ultimate Fighting Championship (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап попал в больницу с пневмонией, об этом сообщил комментатор Рамазан Рабаданов"Заболел Абдулманап Магомедович, – написал Рабаданов в Instagram. – Почти успел обустроить парк, вывез мусор, посадил аллею из новых деревьев, поставил вдоль дорожек красивые скамейки, а вчера не пришел в парк. Надеюсь, пневмония не сильно зацепит моего друга, и он снова придет в парк".Посмотреть эту публикацию в InstagramЗаболел Абдулманап Магомедович. Почти успел обустроить парк, вывез мусор, посадил аллею из новых деревьев, поставил вдоль дорожек красивые скамейки, а вчера не пришел в парк. Надеюсь, пневмония не сильно зацепит моего друга и он снова придет в парк.Публикация от Ramazan Rabadanov (@ramaz67) 25 Апр 2020 в 9:59 PDTХабиб 18 апреля в рамках турнира UFC 249 должен был встретиться с американцем Тони Фергюсоном, но вынужден был отказаться от боя из-за того, что не смог покинуть Россию в связи с тем, что правительство страны приняло решение ограничить движение через границу.В UFC решили заменить Нурмагомедова на американца Джастина Гэтжи. В конечном итоге турнир пришлось отменить. Глава организации Дэйна Уайт сказал, что принял такое решение после того, как получил звонок сверху.Таким образом, Бой Хабиба и Тони сорвался уже в пятый раз. Они могли встретиться еще в декабре 2015 года, но тогда россиянин сломал ребро, весной 2016 года у американца нашли кровь в легких, в 2017 году Нурмагомедов был госпитализирован в результате осложнений после весогонки, а весной 2018 года Фергюсон порвал крестообразные связки