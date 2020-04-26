Ни для кого не секрет, в каких отношениях находятся балерина Анастасия Волочкова и светская львица Ксения Собчак. Судя по всему, кто-то решил добавить масла в огонь, чтобы поглумиться над звездами.

Ни для кого не секрет, в каких отношениях находятся балерина Анастасия Волочкова и светская львица Ксения Собчак. Судя по всему, кто-то решил добавить масла в огонь, чтобы поглумиться над звездами.Анастасия Волочкова поведала, что ей поступило непристойное предложение от имени телеведущей Ксении Собчак. Балерине позвонили с номера "блондинки в шоколаде".На том конце провода заговорил некий мужчина, представившийся кинопродюсером, который якобы лично знаком с Ксенией. Он сообщил, что снимает фильм о балете и хотел бы видеть балерину в главной роли. За работу в картине мужчина пообещал Волочковой полтора миллиона долларов.Позже "продюсер" уточнил, что фильм будет содержать в себе элементы эротики. В этот момент знаменитость поняла, что ее разыгрывают и прервала разговор, пишет .6 Ноя 2018 в 5:08 PSTДанный случай вспоминает со смехом. Стоит отметить, что представители российского шоу-бизнеса нередко становятся жертвами пранков. Порой подобные акции заканчиваются неудачей, поскольку разыгрываемые быстро понимают, что с ними говорит не тот человек, за которого он себя выдает.