78-летний Лев Лещенко принялся за работу сразу после выздоровления. Певец готовит нечто грандиозное.

78-летний Лев Лещенко принялся за работу сразу после выздоровления. Певец готовит нечто грандиозное.Лев Лещенко крайне трудолюбив. Одолев недуг, певец принялся работать во благо общества.Стало известно о сенсационных планах музыканта. Выяснилось, что Лев Лещенко планирует написать и выпустить композицию, посвященную врачам, которые тратят последние силы на спасение людей от коронавируса.Таким образом Лев Валерианович хочет выразить благодарность медикам, которые заботились в том числе и о его здоровье, пишет . Обладатель одного из самых богатых баритонов страны решил поднять очень важную тему. В разгар смертоносной пандемии работники медицинских учреждений являются самым ценным ресурсом. Труд медиков сложно переоценить. Готовящаяся композиция Лещенко призвана побудить людей ценить те усилия, которые врачи прикладывают для всеобщего блага и безопасности.2 Апр 2020 в 1:09 PDTНапомним, в апреле 2020 года Льва Лещенко госпитализировали с двусторонней пневмонией. Певец успешно вылечился и был выписан из больницы.