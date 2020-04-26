В Алтайском крае четыре человека погибли в результате пожара в частном жилом доме в селе Маралиха Чарышского района.

В Алтайском крае четыре человека погибли в результате пожара в частном жилом доме в селе Маралиха Чарышского района. О происшествии СМИ сообщили представители пресс-службы МЧС России.К моменту прибытия пожарных дом горел открытым пламенем, передает РИА Новости.Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины случившегося. По предварительным данным, наиболее вероятная причина ЧП – нарушение правил эксплуатации печи.