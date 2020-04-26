В период с января по март денежные доходы граждан России сократились на 0,2 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Это подтверждает отчет Росстата.

В период с января по март денежные доходы граждан России сократились на 0,2 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Это подтверждает отчет Росстата.Как уточняется, в третьем квартале 2019 года доля россиян с доходами ниже прожиточного минимума снизилась до 12 процентов против 12,5 процента в 2018 году. Снижение уровня бедности в России является одной из целей указа президента Российской Федерации Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года", подписанного в мае 2018 года. Ожидается, что к 2024 году уровень бедности в России должен снизиться до 6,6 процента.Ранее помощник президента РФ Максим Орешкин сообщил, что в рамках мер, которые направлены на борьбу с распространением COVID-19 и смягчением экономических последствий в связи с введением ограничений, было решено повысить пособия по безработице. Дополнительные выплаты также получают безработные, у которых есть дети (по 3 тысячи рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка), напоминает РИА Новости.По словам Орешкина, поддержка бизнеса ориентирована на сохранение доходов граждан и рабочих мест.Пандемия коронавируса COVID-19 охватила почти все страны мира. По последним данным Всемирной организации здравоохранения, в мире зафиксировано 2 921 201 случай инфицирования коронавирусом, 203 289 человек скончались. Больше всего заражений зафиксировано в США, Испании, Италии.По числу инфицированных Россия занимает десятое место – этот показатель составляет 74 588 человек, 6250 человек вылечились, 681 человек скончался. В большинстве регионов страны действует режим всеобщей самоизоляции. В некоторых регионах действует пропускная система. Власти призывают россиян оставаться дома.