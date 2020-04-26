Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев сообщил, что Открытый чемпионат США (US Open) может быть перенесен на осень из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев сообщил, что Открытый чемпионат США (US Open) может быть перенесен на осень из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19."Рассуждать о сроках и новых датах турниров все еще бессмысленно. Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) проводят еженедельные совещания по проблемам коронавируса, обсуждают переносы и ситуацию, – приводит слова Тарпищева ТАСС. – Сейчас идут разговоры уже о том, чтобы перенести и US Open на осень. Ситуация сложная и сложно прогнозируется".US Open – четвертый и заключительный турнир "Большого шлема", проходящий в Нью-Йорке. Турнир должен пройти с 24 августа по 13 сентября. Ранее в СМИ появилась информация, что Открытый чемпионат США в 2020 году может пройти в Индиан-Уэллс.Из-за распространения инфекции COVID-19 ATP, WTA и Международная федерация тенниса (ITF) отменили все весенние турниры до 7 июня, а также перенесли "Ролан Гаррос" на осень.Напомним, вспышку пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, зафиксировали в китайском городе Ухань в конце 2019 года. На сегодняшний день количество заразившихся в мире превысило 2,8 миллиона человек, из которых 200 тысяч скончались.