Последний месяц как власти, так и простые граждане гадали о срока наступления пика эпидемии коронавируса в России. Однако все прогнозы в итоге могут оказаться ложными.

Последний месяц как власти, так и простые граждане гадали о срока наступления пика эпидемии коронавируса в России. Однако все прогнозы в итоге могут оказаться ложными.Пика эпидемии коронавируса в России может не случиться. С сенсационным заявлением выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, есть шансы, что удастся избежать резкого роста числа зараженных.Пик – это взрывной рост, в России такого не наблюдается, пояснила она. Главное сейчас – продолжать соблюдать ограничительные меры и не сорваться в праздничные дни, обратилась Попова к россиянам."Это приведет к возврату в ту точку, из которой мы вышли", – предупредила глава Роспотребнадзора.Она призвала россиян потерпеть и посидеть дома на майские праздники. Введенный в конце марта режим всеобщей изоляции из-за коронавируса в России сыграл свою роль, сказала специалист в эфире передачи "Москва. Кремль. Путин" на "России-1".Если раньше темпы роста числа зараженных COVID-19 увеличивалось почти на 30% в сутки, то теперь – на менее чем 10%, уточнила Попова. Кроме того, в стране 45% бессимптомных носителей коронавируса – это тоже результат, подчеркнул руководитель Роспотребнадзора.На 26 апреля заразались более 80 тысяч человек. На следующей неделе ожидается очередное обращение президента Владимира Путина. По некоторым данным, глава государства объявит о продлении ограничительных мер на майские праздники. Тем временем премьер-министр Михаил Мишустин поручил профильным ведомствам разработать план поэтапной отмены ограничительных мер для бизнеса.