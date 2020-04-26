Министерство энергетики США предлагает ограничить импорт ядерного топлива из России и Китая. Цель новой стратегии – завоевание лидерства Америки в атомной энергетике. Впрочем, ликвидация зависимости от зарубежных поставок — не такая простая задача.

Министерство энергетики США предлагает ограничить импорт ядерного топлива из России и Китая. Цель новой стратегии – завоевание лидерства Америки в атомной энергетике. Впрочем, ликвидация зависимости от зарубежных поставок — не такая простая задача.План по завоеванию рынка передан на согласование в администрацию Дональда Трампа. Стратегию решили менять по нескольким причинам. Во-первых, это связано с потерей доли на рынке. В России по-прежнему самые надежные, недорогие и технологичные проекты АЭС. А во-вторых, Китай стремительно развивает свою ядерную энергетику.Сейчас КНР, по мнению экспертов, в этом направлении пока работает на свои потребности, у него растущий атомный сектор и практически нет экспорта. Но это лишь вопрос времени. В китайском МИДе практически сразу заявили, что информация в докладе не соответствует действительности и носит политизированный характер."Я видел этот доклад, — говорит Гэн Шуан, представитель МИД КНР. — В нем также говорится, что Россия и Китай в своем сотрудничестве в области ядерной энергетике не могут, как США, придерживаться высоких стандартов нераспространения ядерного оружия; более того, делают снижение стандартов инструментом для сбыта товара. Это абсолютно не соответствует действительности. США используют различные поводы для дискредитации и сдерживания нашего сотрудничества с другими странами. Китай категорически отвергает ошибочную практику США политизации сотрудничества в сфере ядерных технологий".Что касается России, технологическое превосходство позволяет Росатому выигрывать конкурсы на строительство АЭС по всему миру. Госкорпорация занимает первое место в мире по числу проектов за рубежом — 36 энергоблоков в 12 странах. Среди них — Армения, Бангладеш, Белоруссия, Венгрия, Египет, Индия, Иран, Китай, Нигерия, Турция, Узбекистан и Финляндия. А помимо сооружения станций Россия экспортирует ядерное топливо и заключает контракты на обогащение природного урана, занимается геологоразведкой и его добычей за рубежом.Доля России на мировом рынке ядерного топлива превышает 16 процентов. Сейчас все проекты Росатома реализуются в соответствии с графиком несмотря на пандемию. Только в Болгарии тендер отложили из-за коронавируса. Проекты рассчитаны на 10 лет вперед. Их общий объем около 135 миллиардов долларов.Относительно недорогой российский уран Штаты закупают более 30 лет. По итогам 2018 года дочерняя компания Росатома поставила продукцию 19 американским заказчикам на 800 миллионов долларов. Это самая крупная доля в структуре зарубежных заказов – около 50 процентов. К примеру, на европейский регион приходится не более 30 процентов, в частности, поставки идут в Великобританию, Испанию, Финляндию, Францию, Швейцарию и Швецию.В США Ростатом поставляет обогащенный урановый продукт, из которого уже потом изготавливают ядерное топливо. В новом отчете рабочей группы заявлено, что квота России — 20 процентов. И поставки нужно продолжать, но постепенно их можно снижать. А вот запретить в документе предлагают совсем другое – новую разработку российской компании."Ядерное топливо, как таковое, в США мне не поставляем. Это известная вещь, — рассказывает Александр Уваров, главный редактор отраслевого портала "Атоминфо". — Наши кассеты шестигранные, их четырехугольные, квадратные. Есть проект про созданию кассеты квадратного формата, предназначенных для западных реакторов. Уже были испытания. Об этих кассетах сказано отдельно — именно их хотят запретить. Или сократить, или запретить указом президента, когда о таких поставках пойдет речь".На создание уранового резерва в бюджете США на 2021 год заложено 150 миллиардов долларов. В новой стратегии предусмотрено увеличение добычи и переработки урана, использование американских инноваций и инвестиций для укрепления лидерства, а также общегосударственный подход к поддержке отрасли. Кстати, в конце прошлого года американская Westinghouse заключила долгосрочный контракт с финской компанией на поставки ядерного топлива. Она же поставляет сырье для украинских АЭС.С момента окончания холодной войны доля собственного урана в потреблении США сократилась с 49 до 5 процентов. Все дело в дорогостоящей технологии обогащения. Американские производители, работающие с минимальной загрузкой, попросили выделить им квоту в 25 процентов рынка и оградить от конкуренции со стороны российских госкомпаний. Но Дональд Трамп после годового расследования министерства торговли отказался вводить какие-либо ограничения.Сейчас в мире всего три крупных поставщика обогащенного урана – один из России и два из Европы. Это концерн Urenco, он имеет крупные заводы в Англии, Германии и Нидерландах. И французы, которые используют его технологии. При необходимости концерн может увеличить мощности для США. Но до сих пор это не было сделано из-за цены."Давайте подумаем почему они этого до сих пор не сделали, — предлагает Александр Уваров, главный редактор отраслевого портала "Атоминфо". — Почему им выгодно покупать обогащенный уран у России. Наверное, если они перейдут на покупки только у Urenco, это ударит по цене. Когда есть один монополист, всегда начинаются сложности у покупателей".Все предложения рабочей группы рассчитаны не на один год. Также Министерство энергетики США предлагает обеспечить американским компаниям государственное финансирование, как это делается в России и в Китае, для строительства АЭС в третьих странах. Но это лишь попытка сократить отрыв, считают эксперты, а не лидерство, о котором мечтают в Америке.