В плане сохранения управляемости мировой экономики сбой дает даже такой механизм, как англо-саксонский мир. На этом фоне крупнейшая экономика и его, и всей планеты – США - тем более проявляет верх национального эгоизма, но тащит за собой всех.

В плане сохранения управляемости мировой экономики сбой дает даже такой механизм, как англо-саксонский мир. На этом фоне крупнейшая экономика и его, и всей планеты – США — тем более проявляет верх национального эгоизма, но тащит за собой всех.Указы Дональд Трамп подписывает красивым почерком. Но рецепты у него, как у некоторых докторов, выходят неразборчивыми. Почти сутки журналисты ждали возможности спросить у президента США, что он имел в виду, когда для борьбы с коронавирусом предлагал применять электрический свет (внутримышечно) и отбеливатель (внутривенно)."Это было сказано саркастически. Я с сарказмом задавал вопрос журналистам, чтобы посмотреть, что произойдет", — отметил Трамп.Эти слова опровергают кадры трансляции. Обращался Трамп не к прессе, а к координатору по борьбе с эпидемией Деборе Биркс. Медик с сорокалетним стажем, армейский врач в чине полковника Биркс, казалось, потеряла дар речи, слушая рассуждения об инъекциях дезинфицирующих средств. Немного пришла в себя, когда глава Белого дома перешел к светолечению."Это может быть полезно. Когда у вас жар, температура помогает вашему телу бороться. Но не таким образом", — заявила Дебора Брикс.Медики и ученые из оперативного штаба спорить с президентом США не рискуют. Сам же он часто знакомится с материалами ежедневных брифингов всего за несколько минут до их начала.The New York Times со ссылкой на высокопоставленных анонимов описывает карантинную жизнь в американских верхах в статье "Один дома в Белом доме". Агенты либерального издания сообщают, что в Западном крыле мало кто носит маски и соблюдает социальную дистанцию, а светлым пятном для Трампа остаются те самые стычки с прессой.Вечерами, пишет газета, Трамп даже пересматривает наиболее яркие фрагменты, но накануне такого удовольствия он себя сознательно лишил. Вместо обычных двух часов выступление перед репортерами продолжался всего двадцать минут. И без вопросов.Врачебной ошибкой Трампа, само собой, воспользовались демократы."К несчастью, мы видим, что республиканцы комментируют факты без какого-либо научного обоснования. Давайте забудем об этом и будем работать дальше для американского народа", — сказала Нэнси Пелоси, спикера Палаты представителей.Народ, правда, тоже разделен. В нью-йоркские автобусы, например, пускают только через переднюю дверь. А в штате Джорджия, наоборот, открылись парикмахерские.Возможно, вскоре телефон зазвонит и у бывшего капитана авианосца "Теодор Рузвельт". Бретт Крозье, нарушив секретность, раструбил на весь мир о количестве больных коронавирусом моряков. Теперь руководство ВМС США рекомендовало восстановить в должности уволенного со скандалом. Еще одна вспышка COVID-19 тем временем зафиксирована на борту ракетного эсминца "Кидд". Больны 18 членов команды.Впрочем, и эпидемия на американском флоте, и конфуз с нетрадиционными способами лечениям рано или поздно забудутся. А вот с падающими экономическими показателями Америке еще жить и жить.По данным Бюджетного управления Конгресса, ВВП США во втором квартале сократится на 40%, а безработица — ключевой показатель успеха или неуспеха любой американской администрации — вырастет до 15%. В Великую рецессию, то есть в 2008-м, было 11%.