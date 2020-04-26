Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская госпитализирована с сердечным приступом. В больнице сообщили, что Быковскую привезли с ярко выраженной стенокардией, но сейчас она стабилизирована.
Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская госпитализирована с сердечным приступом. В больнице сообщили, что Быковскую привезли с ярко выраженной стенокардией, но сейчас она стабилизирована.
Женщине оказывается все необходимая медпомощь.
Перед госпитализацией Быковская принимала участие в заседании регионального оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, передает "Интерфакс".