Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская госпитализирована с сердечным приступом. В больнице сообщили, что Быковскую привезли с ярко выраженной стенокардией, но сейчас она стабилизирована.

Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская госпитализирована с сердечным приступом. В больнице сообщили, что Быковскую привезли с ярко выраженной стенокардией, но сейчас она стабилизирована.Женщине оказывается все необходимая медпомощь.Перед госпитализацией Быковская принимала участие в заседании регионального оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, передает "Интерфакс".