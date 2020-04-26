Решение глянцевого издания журнала Glamour лишить звания Женщина года телеведущую и блогера Регину Тодоренко поддержали в Госдуме. Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, соавтор законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия Оксана Пушкина считает, что решение правильное.

Решение глянцевого издания журнала Glamour лишить звания "Женщина года" телеведущую и блогера Регину Тодоренко поддержали в Госдуме. Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, соавтор законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия Оксана Пушкина считает, что решение правильное.Ранее Тодоренко заявила, что женщины нередко сами виноваты в том, что мужчины поднимают на них руку. И даже предположила, что некоторым нравится чувствовать себя жертвой. И многим женщинам необходимо задуматься — почему их бьет муж. Также телеведущую удивила цифра – по статистике, почти 70% российских женщин хотя бы раз подвергались домашнему насилию.Редакция журнала Glamour, выбравшая Тодоренко "Женщиной года", лишила телеведущую этого звания за такие провокационные высказывания. Пушкина, согласившись с решением редакции, все же предостерегла от травли в отношении девушки. Она отметила важный тренд, наметившийся в обществе – неприятие какого-либо насилия вообще. Однако выступила против возможной организованной травли и пригласила Регину присоединиться к тем, кто помогает жертвам домашнего насилия, и узнать, как организована эта система.Ранее сообщалось, что инициатору принятия закона о противодействии домашнему насилию стали поступать многочисленные угрозы.