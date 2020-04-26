Последнее время в Сети не утихает скандал, в центре которого оказалась телеведущая Регина Тодоренко. Супруг звезды повел себя довольно странно в данной ситуации.

Последнее время в Сети не утихает скандал, в центре которого оказалась телеведущая Регина Тодоренко. Супруг звезды повел себя довольно странно в данной ситуации.Звезда программы "Орел и решка" Регина Тодоренко не перестает мелькать в заголовках новостей. Кажется, что такого количества негатива звезда в свой адрес не получала никогда.Все дело в том, что телеведущая публично высказала свое мнение касательно ситуации в семье Агаты Муцениеце и Павла Прилучного. Знаменитость считает, что в подобном случае, который приключился со звездной четой, виновата и женщина. Тодоренко задалась вопросом, что сделала "жертва" домашнего насилия для того, чтобы прекратить воздействие на себя.После резонансного интервью на Тодоренко спустили всех Собак. Пользователи Сети стали проклинать звезду, угрожать ее семье и всячески оскорблять.25 Апр 2020 в 2:55 PDTКазалось бы, в такой ситуации супруг ведущей Влад Топалов должен встать горой за спутницу. Однако некоторые сочли, что певец повел себя весьма странно. В "Инстаграм" экс-участника группы "Smash!!" нет ни одного упоминания о скандале. Последней публикацией Топалова является видео с исполнением композиции на гитаре.Есть вероятность, что Влад попросту решил не подливать масла в огонь. Это не говорит о том, что певец закрыл глаза на происходящее.