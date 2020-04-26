Минобороны России в субботу сообщило о заражении коронавирусом COVID-19 восьми воспитанников Тверского суворовского военного училища.

Минобороны России в субботу сообщило о заражении коронавирусом COVID-19 восьми воспитанников Тверского суворовского военного училища. Как рассказали "Интерфаксу" в военном ведомстве, заболевшие изолированы. Их состояние медики оценивают как нормальное. С апреля суворовцы перешли на дистанционное обучение, а их родителям руководство училища сообщает всю необходимую информацию.В министерстве также заявили, что сообщения о том, что воспитанники были вынуждены сами шить себе защитные маски, являются фейками. Суворовцы и преподаватели снабжены средствами защиты в необходимом объеме.Заболевшие воспитанники ТСВУ не участвовали в тренировках к Параду Победы в Алабине. В училище отменены построения, культурно-массовые и спортивные мероприятия.Ранее Минобороны России сообщило об инфицировании опасной инфекцией 55 курсантов Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге и 31 воспитанника Нахимовского военно-морского училища.Актуальную информацию по борьбе с эпидемией в России можно узнать на сайте стопкоронавирус.рф.