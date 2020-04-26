ОУР УВД по ВАО ГУ МВД России г. Москвы устанавливается местонахождение пропавшего без вести Гимадинова Алексея Георгиевича...

ОУР УВД по ВАО ГУ МВД России г. Москвы устанавливается местонахождение пропавшего без вести Гимадинова Алексея Георгиевича, 1925 года рождения, местонахождение которого неизвестно с июня 2013 года.Приметы: на вид 80-90 лет, рост 160-165 см, худощавого телосложения, волосы седые, лицо овальное, нос прямой, глаза серые.Одежда: костюм темно-коричневый с колодками для медалей, туфли белые сетчатые.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону: 8(495)965-14-01 или в службу «102» (с мобильного 112).Пресс-служба УВД по ВАО