Злоумышленник помог пожилой женщине добраться до банка, где пенсионерка восстанавливала пин-код от банковской карты, который он подсмотрел и запомнил...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Раменки г. Москвы задержали 38-летнего мужчину по подозрению в краже денежных средств с банковской карты у пенсионерки.В полицию поступило сообщение от 67-летней жительницы района о том, что с ее банковской карты пропали денежные средства в размере 150 тысяч рублей.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого.Установлено, что злоумышленник – знакомый потерпевшей, некоторое время назад помог пожилой женщине добраться до банка, где пенсионерка восстанавливала пин-код от банковской карты, который он подсмотрел и запомнил. А затем, воспользовавшись удобным моментом, когда находился дома у потерпевшей, незаметно взял карту и снял с нее денежные средства в ближайшем банкомате, после чего карту вернул, а похищенным распорядился по своему усмотрению.По данному факту следственным отделением ОМВД России по району Раменки г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93