26 апреля состоится финал одного из самых популярных проектов на НТВ, и поклонники узнают, кто под маской. Ведущий шоу Вячеслав Макаров болеет за участника – Волка.

26 апреля состоится финал одного изсамых популярных проектов на НТВ, и поклонники узнают, кто под маской. Ведущийшоу Вячеслав Макаров болеет за участника– Волка.Шоумен объяснил, чем участниквыделяется на фоне остальных. За восемь выпусковзвездное жюри раскрыло личности Вадима Такменева, Стаса Костюшкина, Алексея Глызина, Оксаны Федоровой, Лены Катиной, Светланы Мастерковой, Антона Лирника и Влада Топалова.Теперь на победу претендуютчетыре участника – Лев, Олень, Волк и Попугай. Ведущий программы выделяет именноВолка, под маской которого может оказаться Нюша или Карина Кокс. По его мнению, он на протяжении всехвыпусков постоянно удивлял и запутывал жюри метаморфозами на сцене, сообщаетВ целом же ВячеславМакаров считает, что абсолютно все финалисты достойны победы. Но в планемаскировки и пластики голоса, он полагает, победитель – Волк.Примечательно, что некоторыезрители до сих пор уверены, что жюри и ведущий шоу "Маска" изначально знали,. Макаров к этому относится спокойно. Виною такому недоверию онсчитает стереотип о российском телевидении.На самом деле,ведущий сам попросил продюсеров не раскрывать ему личности участников. Ондействительно не знает, вплоть до разоблачения артиста.