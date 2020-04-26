Введение ограничительных мер на перемещение граждан по Москве и перевод части сотрудников на удаленный режим работы внес свои коррективы и в работу столичного метрополитена. Пассажиропоток на многих станциях сократился в разы. Из-за низкой загрузки платформ принято решение о закрытии части вестибюлей подземки.

Введение ограничительных мер на перемещение граждан по Москве и перевод части сотрудников на удаленный режим работы внес свои коррективы и в работу столичного метрополитена. Пассажиропоток на многих станциях сократился в разы. К примеру, трафик станции "Фонвизинская" составлял 6,6—8,1 тысяча пассажиров, сейчас даже в утренние часы пик на платформу станции спускаются 100—120 пассажиров, а за сутки — чуть больше тысячи.Из-за низкой загрузки платформ принято решение о закрытии части вестибюлей подземки. Вестибюли 20 станций были закрыты ранее, еще 13 закроются с завтрашнего дня, сообщает пресс-служба московского метрополитена. Полный список размещен на сайте ведомства, в числе прочих закроются некоторые выходы на станции "Парк культуры", "Шипиловская", "Пражская", "Владыкино".Сами станции продолжат работу, поезда прибывают по графику рабочего дня, пассажиры смогут входить и выходить через соседние вестибюли.Ранее сообщалось, что общественным транспортом Москвы можно будет воспользоваться только по предъявлении транспортной карты "Тройка" или "Стрелка", а также проездного на месяц. Продажа одноразовых билетов приостановлена.